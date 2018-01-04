  • 2018年1月4日 星期四
  • 20º
  • 76%
熱門： 大欖隧道翠嶺峰朱經緯謝霆鋒屍肝

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升51點

2018-01-04 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報二四八七五點，升五十一點；納指則報七○五五點，升四十八點。滙控美國預託證券價格見八十一點○六港元，升零點一一港元；騰訊則見四百二十七點七二港元，升五點五二港元。紐約期油則報每桶六十一點三七美元，升一美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd