  • 2018年1月4日 星期四
  • 20º
  • 76%
熱門： 大欖隧道翠嶺峰朱經緯謝霆鋒屍肝

日報新聞 > 港聞

﻿最快下月底開始揀樓 房協資助屋抽籤今公佈

2018-01-04 列印
　　  超額認購一百五十倍的房協資助房屋項目將軍澳翠嶺峰及屯門翠鳴臺，房協昨日抽出一組共十個數字的基數，再將基數輸入電腦，以電腦抽籤形式隨機編排申請人的揀樓次序，抽籤結果將於今日公佈。

  房協助理總監楊家康昨抽出十個抽籤基數，按次序為7、8、2、7、5、5、4、1、8、0。房協以此用作基數，由電腦抽籤隨機排列出申請人選樓優先次序。申請人可在今日根據自己的申請號碼，在網上查閱揀樓優次，最快可在下月底開始揀樓。

　　楊家康指，申請反應熱烈，預料短時間內會認購完畢，相信可協助市民達成置業夢想，並透露房協有研究其他類似計劃，但未有具體時間表。

  他又指，會與運輸及房屋局研究，日後是否需要調整綠白表及單身人士配額。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd