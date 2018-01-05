﻿肇事櫃車疑配重失當

車禍死傷者均是巴士站的候車乘客，部份人疑在玩手機，貨櫃車衝至也未及反應。有汽車專家指出，不少市民以為身處巴士站或行人道便安全，沒有留意路面情況，當意外發生時便閃避不及，結果受害。



香港汽車工業學會會長李耀培指，交通意外隨時發生，即使身處巴士站或行人道，未必百分百安全，如這次貨車剷上巴士站這一類多人聚集的地方，可導致大量傷亡。



他呼籲市民候車時，眼睛應面對來車方向，如發現車輛出現異常舉動，便應提高警覺，設法避開，「有時只係一兩秒時間，已經可以執返條命。」



李續指，肇事貨櫃車的貨櫃只有拖架一半長度，其置於車尾位置，導致頭輕尾重，在落斜及轉彎時若轉向不足，難以操控。他呼籲重型車輛司機勿為方便落貨，令車身重量不均，嚴重時或導致意外發生。



