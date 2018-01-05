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﻿美股中段升129點

2018-01-05 列印
　　美國周四股市中段大幅向好，杜指報二五○五一點，升一百二十九點；納指則報七○七六點，升十一點。滙控美國預託證券價格中段見八十一點六二港元，升一點一二港元；騰訊則見四百三十四點六八港元，升二點八八港元。紐約期金報每盎司一千三百二十點六美元，升二點一美元。
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