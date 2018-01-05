﻿將檢討警隊武力使用規則 朱經緯判囚「一哥」發函表難過

前警司朱經緯被裁定襲擊致造成身體傷害罪成，前天在東區裁判法院被判囚三個月，有警務人員憂慮日後前線執法時會「誤墮法網」，批評高層指引不足。警務處處長盧偉聰在朱當日下午被判刑後，到深夜才向警隊內部發信指，指他本人及管理層均對裁決深感難過，將成立工作小組檢討執勤的武力使用規則。



盧偉聰在信中提到，往後會繼續向朱經緯及其家屬積極提供適切支援；指從各職員協會得悉有同事關注到在執行職務時使用武力的相關守則和指引，他強調完全理解和明白同事疑慮，指就事件已經成立有員方代表參與的工作小組，聽取前線同事意見並檢討。



盧偉聰在文末形容處於充滿挑戰的時刻，期望所有同事團結一致、緊守崗位、盡忠職守；「發揮我們香港警隊的專業精神，繼續維持香港社會穩定安寧」。



據了解，警隊內部因今次事件對管理層有不滿，在群組內廣傳由人稱「Ben sir」的前大學講師歐陽偉豪唱歌片段，歌曲內容揶揄高層無能，要下屬承擔全部錯誤。另外，有傳媒引述消息指，各級警務人員協會將跟機動部隊高層會面，估計就今次事件講及使用武力的即時措施。



香港警察隊員佐級協會發言人董耀明確認，今月中旬會有代表出席由警察機動部隊校長主持的講座，但透露主題將圍繞在處理公眾活動及日常工作遇到的侮辱行為，相信跟使用武力無關。



撐警團體周日遊行



今次判決，引起部份市民撐朱。有撐警團體將於周日發起遊行，惟屆時不會以任何政治組織名義牽頭，讓更多市民參與表達訴求。



本身是退休裁判官的「標少札記」博客「標少」發表文章，認為出於在整個政治及社會環境的考慮，只須給予朱經緯嚴厲警告，不應提出檢控。



立法會議員何君堯昨在社交網站facebook發帖，不點名批評有裁判官的量刑標準「非常參差和莫名其妙」，「對輕微犯錯的執法人員，就重判入獄三個月，而對衝擊立法會造成刑事破壞的滋事份子，則輕判社會服務令」，在結尾直批「是否Short咗呀？」司法機構發言人指，將會就此事作進一步了解，如有需要會諮詢律政司意見，以決定是否採取進一步行動。



