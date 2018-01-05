﻿﻿金怡假期遭黑客入侵﻿ ﻿客戶資料被盜急報警﻿

繼縱橫遊及大航假期後，本港旅行社「金怡假期」亦懷疑被黑客入侵，更盜取客戶資料向旅行社勒索。警方已接旅行社報警展開調查。商務及經濟發展副局長陳百里指，對旅遊業界的網絡保安工作有信心，相信旅行社被黑客入侵不會成為趨勢。旅遊業議會表示沒有接獲金怡的客戶求助，但會舉辦更多講座提高業界警覺。



金怡假期總行政助理李靜怡（圖右）表示，前日凌晨發現公司電腦伺服器被黑客入侵，部份客戶資料被盜，包括姓名及身份證號碼，相信沒有信用卡及銀行資料，公司認為事態嚴重，其後即報警求助。李靜怡沒有透露被勒索的金額，並指被盜資料仍尚點算，暫未清楚受影響的客戶數量。她又強調，公司電腦一直有進行更新，保安良好。



本報記者昨向金怡假期董事長葉慶寧查詢事件時，他則謂：「冇事，在了解中。」如有進一步資料會再作通知。



大航假期如常營業



商務及經濟發展副局長陳百里昨日亦曾到金怡假期了解情況，他認為業界一直有在電腦保安上下功夫，相信旅行社被黑客入侵，不會成為趨勢。農曆新年長假期將至，接連有旅行社遭黑客入侵勒索金錢，旅議會總幹事陳張樂怡表示，暫未收到金怡的客戶求助，日後會舉辦更多安全講座，以提高業界警覺。



至於日前被黑客入侵的大航假期，昨如常營業，似未受事件影響。有職員稱，若有顧客查詢，會向其解答。消息稱，該公司被黑客入侵伺服器後，黑客勒索旅行社一個比特幣，即約十萬港元。案件警方網絡及科技罪案組現仍調查中，暫時無人被捕。



香港個人資料私隱專員公署對最近發生多宗旅行社的電腦系統遭入侵的資料保安事故表示關注，並提醒旅遊業界遵從《個人資料（私隱）條例》（「條例」）的規定，採取切實可行的步驟，保障個人資料安全，確保個人資料不會未經授權或意外地被查閱、處理、刪除、喪失或使用，並 保持警惕。



