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﻿廣華遺失149血液樣本

2018-01-05 列印
　　廣華醫院前日遺失一百四十九支病人血液樣本，包括內科及老人科、外科及普通科門診病人的樣本，並貼有病人的姓名、身份證號碼、年齡及性別等資料，疑在運送至明愛醫院進行化驗的過程中，被誤放在醫管局轄下的其他醫院，相信病人資料外洩的風險不高。院方及後展開大規模搜索，仍遍尋不獲，遂報警處理，並口頭知會個人資料私隱專員公署及呈報醫院管理局。

已知會私隱專員公署

　　廣華醫院已聯絡有關病人，向他們解釋及致歉，並安排其陸續回院再抽血進行化驗。據院方評估，延後進行血液測試不會對病人的治療構成任何影響，會成立小組檢視現有程序。
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