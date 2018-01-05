﻿外表如餐車 懂隨目標走動 隨行機械人紓人手荒

「隨行機械人」表面看似與普通餐車無異，若人穿起貼上特別圖案的工程背心，機械人就會從不遠處迅速趨前，即使人四處走動，機械人亦緊隨其後；只需在機械人上貼上特定圖案，亦能讓一部部機械人列隊前進，猶如將機械人編隊。這部由本地機構研發的可載重機械人，有望透過自動化緩解現時不少行業的人手短缺問題。記者：鍾嘉文 攝影：盧江球



香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心行政總裁黃廣揚表示，其系統能辨識QR Code和AR Code；只要事前將有關圖像輸入資料庫，機械人就能透過攝錄鏡頭鎖定隨行目標。他指，目前將機械人的偵察距離調校在約一米至一米半，並停在用家身後略少於一米的安全距離；換言之一旦激光雷達偵察到有障礙物或有其他人經過，亦能在一米內迅即煞車。機械人會配合一般用家的步速和行走方向「活動」。



研發老人院舍版本



黃廣揚表示，不同業界對隨行機械人存在一定需求，但本港市場難以吸引外地廠商投資，為個別用家微調軟硬件設計，隨時得物無所用。他期望隨行機械人能填補缺口，在物流業、社會服務業及建造業內應用，「呢三樣嘢都有共通點：唔夠人力、需要用勞力、仲未大量自動化、大量用機械人。」他舉例指，隨行機械人可以進行派餐工作，騰出院舍職員的時間陪伴長者吃飯及餵食，「呢啲『小數怕長計』，如果我哋做得好，慳咗呢啪人手，會改善咗成個社福服務嘅質素，老人家、院友得到更好照顧。」



跟「隨行機械人」類似，中心正開發可在院舍使用的「智能巡檢機械人」，它可緩緩自轉偵測環境，當發現有人就會自動走近查問其需要。黃廣揚介紹，觸摸熒幕上會顯示出數個簡單分類選項，用家可按當時情況，例如突感不適想要呼救，或肚餓口渴輸入指令，向職員求助；用家亦可自行用接駁在機械人上的檢查儀器，量度血壓、心跳、表面體溫等。特別之處是，系統採用臉容辯證技術，分析用家容貌並跟登記臉部特徵核對，自動確認身份。



兩部機械人操作簡單，但要由使用者操作，看起來似乎不夠「高科技」。黃廣揚則指，全自動化帶有一定危險性；舉例「隨行機械人」現時能負重約二百公斤，一般充電後使用六至八小時，正跟業界研究加大負荷至八百公斤：「輕既你自己周圍慢慢走就冇咩所謂，如果佢載住幾百公斤橫衝前撞，就算有好多軟件保護，萬一唔好彩都好大問題；隨行就唔同，有人帶住個風險低好多。」



拒全自動化保障安全



他認為一下子將工作全自動化，也許不是一個切會實際環境的「落地」想法：「我哋O依家真正返緊工嗰啲，唔係有好大coding（編碼）能力，所以應用自動化係有瓶頸，我哋要盡量簡化過程，等你即刻用到……我哋唔能夠好似個瘋狂科學家咁，做到好佢叻，但嚇到人哋唔用得。」他預計今年第一季大規模測試，冀今年底前推出市場，又透露正跟數間建造業公司合作設計另一款的「隨行機械人」，協助工友搬運，加快工程進度。