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﻿兩主刀醫生調離移植團隊 ﻿換肝中途離開﻿﻿吳國際無受罰﻿

2018-01-05 列印
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　　港大肝膽胰外科臨床副教授吳國際（見圖）去年十月在監督一宗屍肝移植手術期間離開醫院，令病人在「開肚」情況下等候長達三小時。消息指，瑪麗醫院委任的調查小組已完成調查，報告初步認為吳當時做法屬不必要及「有改善空間」。

　　消息指，當時決定等候吳國際的主刀醫生、港大外科學系助理教授黃楚琳及兩名肝移植醫生在報告公佈前已獲調離移植團隊，吳國際則未有調動。涉事病人已於去年十一月出院，未有出現任何不良反應或作出投訴。據知報告將對整體事件提出改善建議，並會按人事程序處理，但相信不涉及懲罰或影響日後的合作關係，詳情最快今日公佈。

　　港大李嘉誠醫學院回應強調，會以病人褔祉和公眾利益為首要原則，會按調查結果及既定程序處理人事安排。

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