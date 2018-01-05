消息指，當時決定等候吳國際的主刀醫生、港大外科學系助理教授黃楚琳及兩名肝移植醫生在報告公佈前已獲調離移植團隊，吳國際則未有調動。涉事病人已於去年十一月出院，未有出現任何不良反應或作出投訴。據知報告將對整體事件提出改善建議，並會按人事程序處理，但相信不涉及懲罰或影響日後的合作關係，詳情最快今日公佈。
港大李嘉誠醫學院回應強調，會以病人褔祉和公眾利益為首要原則，會按調查結果及既定程序處理人事安排。
高端騙局在中港台三地呃錢。有詐騙集團訛稱以石墨烯研製高端手機充電器，投資者每年可獲百分之三至五的回報率，更稱公司將於明年在美國上市，在中港台三地誘騙一百二十多人投資合共六千七百萬元後，去如黃鶴。警方接...
2018-01-05
台灣彰化大葉大學發生學生墮樓身亡意外，一名馬來西亞籍學生模仿蜘蛛俠在宿舍大樓外牆拍攝極限照片時，失手失足墜落，頭部重傷，救護員接報到場時傷者已無生命跡象，送院搶救無效。 事發在周三傍晚約五時三十分，彰化縣消防局大村消防隊接報，大葉大學宿舍大樓有人受傷，救護員到場後，發現一名頭戴面具、身穿黑色蜘蛛俠衣服的男子疑由高處墮地，身體卡在宿舍旁的水溝與水泥地之間，救護員發現其頭部重創、嚴重失血，已無生命跡象，送院搶救無效。 警方到場蒐證時，於宿舍五樓陽台發現死者手機，估計死者是自拍時失足墮樓。 頭部重創 校方表示，死者是三十歲姓李馬來西亞籍留學生，就讀大學四年級學生，平常表現不俗，他...
2018-01-05
英國傳媒引述一本資深記者撰寫的著作報道，白宮前首席策略師班農認為特朗普長子、女婿及競選經理與俄國女律師會面，屬叛國、不愛國；該書揭露特朗普從未預計自己可知為白宮主人，得悉勝選後顯得驚惶失措。 英國傳媒...
2018-01-05
據星島地產網報道，中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰5座中層E室，面積573方呎，兩房間隔，剛以770萬元易手，呎價13438元，屬市價，新買家為用家，原業主於09年以313萬元購入單位，是...
2018-01-05
美股周四初段三連升，三大指數繼續刷新歷史新高，杜指更是首次突破25000點關口，初段曾升160點，見25082點。市場調查顯示，美國十二月的私營部門新增職位達25萬份，遠超預期的19萬份，利好大市氣氛。 杜瓊斯工業平均指數四時報25088點，升165點；納斯達克指數報7080點，升15點。滙控（005）美國預託證價格曾報81.72港元，較香港收市價升1.22港元；騰訊（700）美國預託證價格曾報434.24港元，較香港收市升2.44港元。 聯儲局上月的議息會議記錄出爐，與會官員曾辯論有關美國經濟前景面對的風險，部分擔心低通脹，其他則認為穩健的經濟增長將得到減稅的進一...
2018-01-05
墨西哥超級聯賽次階段明早展開，當中不乏響噹噹的球星，馬基斯、本田圭佑、基格納、伊度亞度華加斯和安拿華倫西亞等，都曾出戰歐洲頂級聯賽，星味不遜同屬北美洲的美職聯。頭炮推介兩支名牌球隊堤格雷斯和阿特拿斯取開門紅，過關互串最好玩。 堤格雷斯挾墨超首階段季後賽封王的強勢，加上坐擁三大射手伊度亞度華加斯、基格納和安拿華倫西亞，明早作客普埃布拉勝望壓一。然而該隊在首階段常規賽九次作客，七度於半場打和，今仗勢留前鬥後捧半場主客和「和」，串阿特拿斯主場擊敗利昂。 堤格雷斯x阿特拿斯「雙響炮」 首階段常規賽堤格雷斯屈居蒙特雷之下得第二，但他們在季後賽愈戰愈勇，先後擊敗利昂、CF阿美...
2018-01-05
自動炒餸機愈來愈受歡迎，倒材料入鍋就有機代手替你炒餸，認真方便。最近德國品牌Nutzen推出的「炒煮料理機」，更提供三個溫度火力，確保機器炒菜也有足夠鑊氣！文：阿卓爸爸圖：陳鐵剛 產品查詢：Nutze...
2018-01-05
好多演員都好鍾意睇動漫，貪其夠天馬行空，充份滿足自己嘅幻想空間。不過平日好鬼內歛的電眼影帝梁朝偉，竟然都是位超級動漫迷，仲要由極慘情的《再見螢火蟲》到所有開心的動畫，譬如《捉妖記》他一樣Like，難怪...
2018-01-05
大欖隧道出口前晚發生嚴重車禍，一部貨櫃車衝向路邊巴士站的候車人群，導致一死四傷。警方事後拘捕司機，他將面對司法制裁，承擔責任。事件中最無辜是喪失生命或身體受創的路人，但亦有人及時走避，撿回一命，在生死關頭一刻，可能與路人當時是否低頭看手機有關。 手機不離手，已是城市人的常態，部份人更分秒注視手機小屏幕，不是打機，就是上網，或者與朋友互傳短訊聊天。最近有調查顯示，港人每天平均花兩小時在手機上，部份人更加沉迷，不論正在做甚麼，不管身處何方，雙眼緊盯手機，旁若無人，來者閃避不及，隨時迎面碰撞。 只要上網搜尋，很容易找到大量「低頭族」闖禍的短片，有人仆倒、跌落水池及頭撼欄杆等，司空...
2018-01-05
法國騎師巴度是少數沒有趁元旦賽事後的周中空檔外遊度假，反而留港工作的外籍大師傳之一，他笑言是因為在元旦日雖策「勇霸神駒」贏馬，卻因為「永旺喜喜」和「太聰明」的僅敗而不值，所以要努力備戰補數。對於周日賽...
2018-01-05