﻿﻿年內喪偶餐廳倒閉﻿ ﻿單親母與三歲女捱下去﻿

剛過去的聖誕原應普世歡騰，惟九十後媽媽阿美只能擁着三歲女兒，心頭盡是過去一年歷經的苦與難。原是餐廳老闆娘的她，丈夫年初不幸因急病猝死，遺下她與稚女相依為命，餐廳隨之倒閉，被迫破產。日前她更被偷走背囊，不單失去女兒的學費，還丟失了如同護身符的亡夫身份證，恍若再一次失去至親，「我不能失去亡夫的身份證，希望有心人能歸還給我！」



二十六歲姓鄭少婦「阿美」，早前在元朗踩單車送三歲女兒上學，惟到達西菁街幼稚園門外，卻發現放在單車後籃的背囊不翼而飛，疑被人偷走。阿美之後再沿路搜尋無果，遂報警求助，並在社交平台撰文，冀有心人幫忙尋回失物。



「背囊內有一千八百元，是女兒下學期的學費，還有一張亡夫的身份證。」這張已被打孔註銷的身份證，對他人而言毫無價值，卻是阿美的「護身符」，每日隨身攜帶，如今恍若要再次承受失去丈夫的打擊。



背囊被盜失女兒學費



阿美與丈夫的故事，要說到三年前，當時她在旺角一家西餐廳打工，跟時為同事的丈夫蔡學賢一見鍾情。阿賢住上水，阿美住藍田，兩人天各一方，但阿賢仍不惜犧牲休息時間，每天對她管接管送。有一晚她手機沒電，兩人失去聯絡，阿賢即趕往藍田找她，阿美憶述：「他像個傻孩子抱着我，那一刻我便認定另一半是他了！」說着露出一絲甜笑。



兩人拍拖兩個月後「閃婚」，阿賢特別選阿美生日（四月二十四日）當天註冊。未幾阿美誕下愛女，一家三口生活羨煞旁人。為實現創業夢想，阿賢用亡父遺下的一筆錢，在長沙灣開設西餐廳，以法文「GUSTO（品味）」命名。他擅長沖咖啡拉花，主力水吧工作，阿美則負責招呼顧客，生意很快上了軌道，餐廳亦獲飲食雜誌推介。



「阿賢為支撐整個家，錯過不少親子時光，我們一家三口合照，只有寥寥數張。」阿美回想仍很心痛，因阿賢擔心不能給女兒最好的生活，日做十四小時賺錢，又常飲酒減壓，結果熬出病來。



今年農曆初五，阿賢與朋友到江西遊玩時不適入院，起初尚以為是胃痛，阿美與家人已打算即日出發探望，但時值春運，無法買到機票或高鐵車票。翌日，阿賢病情急轉直下，才被確診是急性胰臟炎，還未見到妻子最後一面，已告返魂乏術，終年三十一歲。



冀尋回亡夫身份證



喪夫不久，阿美難以獨力支撐餐廳，最終亦告倒閉，欠下四十多萬元債務，被迫申請破產。為照顧稚齡女兒，她只好放棄找工作，硬着頭皮靠領綜援過活，搬到租金較便宜的元朗村屋，努力適應單親生活。



去年聖誕，兩夫婦窩在餐廳忙碌工作，未有共度佳節；今年聖誕，阿賢不在身邊，阿美卻有女兒陪伴，在佳節燈飾下共享簡單晚餐，將對阿賢的思念，寄託於親子之樂，她笑說：「時也命也，關關難過關關過，我會勇敢走下去。」



