﻿﻿港人興起海外置業﻿ ﻿今年買泰國樓料30億﻿

資金欠出路下，投資海外樓成為潮流。世邦魏理仕的數據顯示，去年上半年港人投資海外物業市場的金額達六十六億美元（逾五百億港元），地點由早年英國、澳洲一線城市，至兩三年前的日本樓，到近年熱爆的泰國，主要由於樓價低水，百多萬可買地鐵沿線，並且地點為港人所熟悉，估計今年銷售金額接近三十億。



《東周刊》報道，過去一年，泰國可謂最火熱的海外樓市場，藝人羅敏莊、「泰國通」胡慧沖等近年都變身泰國樓KOL，帝皇地產執行董事陳卓明稱，今年已銷售超過一千個泰國單位，較去年勁升一倍，總金額達二十億元，以公司市佔率近七成半計，料港人今年買泰國樓金額接近三十億。



陳卓明表示，目前買泰國樓的主要是兩種人，一是買不起樓的後生仔，覺得儲蓄難以追上本港樓價，相反以三、四十萬做首期便能在泰國上車。另一種就是擁有資產的中年人士，他們可能有過百萬現金，可以「一炮過」買一間泰國樓來收租；或香港樓供滿，加按套現來買泰國樓，因本港按揭利率為五至六厘，相對上用本港物業加按更化算。



陳續說，目前最受歡迎以樓價一百至二百萬港元，三十至二十平方米的單位，平均呎價四千至五千港元，較本港低一半以上，九成半客人都是投資收租。至於地區方面，港人最熟悉的Sukhumvit沿線旅遊及商業區，是最受歡迎的投資地段。至匯投資董事蘇君林表示，過去四、五年，曼谷樓價平均每年有約一成增長。蘇君林表示，泰皇去年駕崩，令市民觀察了一段時間，近期購買力再湧現，令樓市再突然轉旺，估計未來數年樓價平均每年有一成增長。



至於早年甚受港人歡迎的英國樓，自英國脫歐後，當地樓市升勢放緩。AP Assets區域銷售董事張芷君稱，近年曼徹斯特及伯明翰等二線地區已跑贏倫敦，每年樓價升幅為百分之七至九，曼徹斯特租務回報有七、八厘。



澳洲樓方面，過去幾年由於中國投資者瘋搶下致樓價飆升，主要城市雪梨的樓價八年內狂升超過一倍，但不少投資者反而開始轉往其他城市，如有世界兩大自然遺產大堡礁及熱帶雨林的凱恩斯，樓價仍大幅落後，由○八年至今，升幅暫時只有兩成。



