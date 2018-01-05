﻿過去「的確幾寸」 梁錦松勉己謙卑

前財爺梁錦松早前在網上自我抽水推銷福音，再度成為紅人。驀然回首，買車事件是人生歷煉，蟄伏多時，再復出的阿松已磨平稜角，近年放下身段服務最被社會遺忘的基層。月底年滿六十六歲的他接受《東周刊》訪問，坦言時日無多，屈指一算人生可能只餘六千天，「餘下日子，每日給自己嘅功課係學習謙卑，積極過每日，其他就交給神安排。」



梁錦松闊別官場十四年，前陣子特首跑馬仔，他再次被炒熱成「黑馬」人選。政界人人睇好他，商界也貴人如雲，他目前身兼南豐集團董事長，以及新風天域聯合創始人，銜頭一個比一個大。好工、筍盤自動搵上門，阿松認為與信主後自己變得謙卑，氣場改變，提升人緣有關，「以前嘅我的確幾寸，諗番轉頭真係好唔啱。」



少年得志的阿松，畢業後加入美資銀行，升職快過火箭，四十九歲加入政府做大掌櫃，並追到國寶級跳水運動員伏明霞做太太，事業、愛情都攀上高峰，直至○三年預算案公佈增加首次汽車登記稅前，他渾忘避嫌，買入一架房車，惹「偷步」買車避稅疑雲，烏紗因此不保。



積極面對未來「6000日」



他一度迷失人生方向，沉迷滿天神佛，直到○六年接觸基督教，手忙腳亂下打翻聖杯及托盤，出醜恍如當頭棒喝，把自大的阿松敲醒。阿松形容，買車事件是上天給他最好的考驗，令他認清人生方向。六十六歲的他開始倒數餘下生命：「按照現今香港男性平均八十二歲壽命計，我剩下嘅日子唔夠六千日，好多人以為咁諗好灰，我覺得唔係啊，正正因為得返六千日，每日要過得好積極。」



那麼倒數六千日計劃如何度過？「具體每日要做乜嘢未知道，上帝自有安排。但我每日畀自己嘅功課係學習謙卑。」在商界呼風喚雨的梁錦松機關算盡，但世事往往超乎他預期，彷彿每一步冥冥中都有安排，「不論讀書、加入銀行界、做財爺、同伏明霞結婚生仔，我人生中所有大事都非計劃之內，餘下日子積極過每日，其他就交給神安排。」



