﻿拓展森林城市 龍頭內房大馬搶灘

中國經濟急速發展，民營企業除了在本國市場快高長大外，同時開始開拓國外市場。大型民企的「中國速度」高效管理成為競爭優勢，但同時也要照顧當地社會的需求和關注，才能落地生根。內房商龍頭碧桂園，近年在馬來西亞柔佛州開拓的大型項目森林城市，就是集團主席楊國強要把發展和社區結合的一個嘗試。



馬來西亞的新山市，對香港和新加坡人都不會陌生。地理上，新山就如新加坡的深圳，假日大量的新加坡人都會駕車到當地消費，猶如十幾年前港人北上深圳吃飯、按摩一樣。新山的重點旅遊設施樂高樂園，主力就是吸引到新加坡的遊客過境遊玩。要到新山，除了乘坐航班直飛外，也可以到新加坡機場再過境。



人口近百萬綜合社區



碧桂園推動的森林城市，就是在新山的南面發展的大型項目。按照楊國強的構想，這不但是個地產項目，而是朝產城融合的方向發展，未來區內有住宅、酒店、康樂設施、寫字樓，居住的人口接近一百萬。項目是在新山對出海面，打造總佔地三十平方公里的四個人工島，項目戰略部政府關係總監黃瀚形容，集團主席的構想是打造出一個未來城市，新造的人工島實施全面綠化，車道全部建在地底，讓居民可以享受陽光和開闊的空間，項目還提供國際學校、醫療設施，方便大企業吸引人才，藉以令產業落戶。



馬來西亞的土地資源不算緊張，楊國強決定投資前，曾在新山四出考察，最終還是決定不惜工本堆沙造地，為的是要有足夠成片土地，落實構思中的各種規劃。碧桂園在中國發展的大型社區住宅，向來以建造速度快、施工質素抓得緊聞名，原因是創辦人楊國強當年就以帶領施工隊打出一片天下。像填海工程只用了九個月完成，九個月就建成了酒店。建造速度能夠這樣快，皆因集團與大學合作發展出新的造地技術，以多個工程步驟同步進行來提高效益，這種「中國速度」在當地可說是前所未見。



要打造一個由如此具野心的大計，必須要有當地社區配合，曾經在世界銀行工作的森林城市首席戰略官于潤澤博士強調項目要與當地融合，參與社區發展，所以項目十分注重員工的本地化，現時在森林城市工作的勞動力，差不多有八成都是當地人，另外又支持當地的教育和保育工作。



籌建通往獅城大橋



由於得到當地全力配合，加上社區工作，森林城市在法律和規劃上都獲得不少支持。按照發展藍圖，旅遊娛樂是島山主要產業之一，森林城市爭取到在區內設立海關，居民和旅客在島上消費一律免稅。現時新山主要有兩條大橋連接新加坡邊境，不少馬來西亞人每天都過境到新加坡上班，下班後又過境居住。現時項目計劃另一條直接連通新加坡的過境大橋，成事後兩地往返會更為方便。對內方面，馬來西亞正準備興建由吉隆坡到新加坡的隆新公路，拉動新山與首都的關係網升級。