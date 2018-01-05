﻿資助當地學校辦華語課程

森林城市成為新山外資重點項目，在產城融合的概念下，發展商資助了當地學校的華文班學習活動。隨著中國在國際間影響力日增，華語在當地亦成為深受師生歡迎的外語。



在新山有不少本地小朋友，他們在當地學校上課，由於條件所限，學習環境不足夠，森林城市特地撥款二百萬馬幣，資助有需要的師生。除了學習華語，還會送贈教材、文具等。



對於學習華語，當地小學的課程總監Nur Azlen Binti Sugito認為有很多好處。現時中國的投資者很多都到大馬，所以馬來人都一定要學華語，就是懂一點也可以，這樣就可以找到好一點的工作。他又認為，能夠懂得其他國家的語言，增加文化上的了解，會令小朋友更有禮貌。現時城市森林的資助計劃，除了幫助學生外，也讓教師得到系統化學習中文的機會。