﻿離奇車禍 肇事司機疑逃逸 港姐陳庭欣勇助捱撞的哥

香港仔黃竹坑天橋昨天凌晨發生七人車與的士相撞，七人車司機疑棄車逃去，現場遺下受傷被困的的士司機，耐人尋味。前香港小姐冠軍、無線藝人陳庭欣駕車返家經過車禍現場，擔心兩車司機及乘客的安危，即使面對公路中途下車的危險，前往向受傷的的士司機施援手及報案，又目睹七人車上空無一人，恐怕司機被拋飛橋下，一度尋找，盡顯愛心。警方到場安排傷者送院，調查意外原因，並追緝逃去的司機。



昨晨約零時三十分，六十四歲姓黎的士司機駕駛空載的士，經黃竹坑道前往香港仔隧道，至業勤街對開一段天橋面時，遭一輛七人車從後追撞。的士被撞至三百六十度逆轉，六旬司機受傷被困車內，七人車則衝前約一百米停在橋邊。



駕車途經現場



現年三十歲的無線藝人、一○年度港姐冠軍陳庭欣（Toby）當時駕車回家途經現場，目睹意外發生，未有警員到場，她擔心兩車上司機及乘客的安危，未有即時離開，反而不怕危險，發揮守望相助精神，停車及落車了解。她先走近的士，發現的士司機受傷被困，幸仍清醒，遂加以安慰。其後她再跑向七人車，見車上無人，一度以為司機車禍後被拋飛十多呎橋下，她報警求助。由於的士司機清醒，警員到場後，她才駕車離開。



警方接獲多名市民報警趕至，救出輕傷被困的司機及安排送院，他治療後情況穩定。警方初步調查，有目擊者稱，七人車司機意外後棄車跨過路中石壆，行至對面行車線，然後截的士離開現場。警方將肇事車輛拖走檢驗，並根據車牌尋獲車主，他報稱該車借給友人。警方將案列作交通意外司機不顧而去，現仍尋找司機及調查意外原因。



車主報稱肇事車借給友人



陳庭欣事後返家，在Instagram發文及上載車禍現場的相片，講述遇見車禍的經過，聲稱當時未見警察到場，遂下車了解及安撫的士司機，再走往七人車近駕駛座查看，一度誤以為該車的司機被拋飛橋底之下，嚇了一跳；她其後看傳媒報道，才知道七人車司機疑棄車逃去，才稍為安心。她祝福受傷的哥無礙早日康復。



她稱，今次第一次遇到有司機不顧而去的車禍，希望有關司機要肩負責任，站出來交代事件。