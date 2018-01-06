﻿﻿「公職女王」鄭若驊﻿ ﻿獲任命律政司司長﻿

在完成推動「一地兩檢」的「第二步」工作後，政府昨天公佈中央根據特首林鄭月娥的建議和提名，任命有「公職女王」之稱的資深大律師鄭若驊為律政司司長，同時辭任空運牌照局主席，並免去袁國強的職務，由今日起生效。鄭若驊承認，在落實一國兩制時，的確會遇見新的法律挑戰。



新任律政司司長鄭若驊對獲委任表示榮幸，她感謝林鄭月娥和中央政府的信任及提名任命，指自己作為律政司的首長，是特首和政府各部門的首席法律顧問，亦主管刑事檢控工作，不會受任何干涉及維護公眾利益，強調她主要的使命是維護香港法治。



她形容在這個時刻接受任命既是榮譽亦是挑戰，會盡己所能，以專業知識和經驗貢獻社會。



指「一國兩制」對港最適合



她主動提及，「一國兩制」是對香港最適合及有利的安排，但落實時的確會遇見新的法律挑戰，「一國兩制」作為在單一體制國家下一個創新的憲制安排，明白社會可能對《基本法》及「一國兩制」的理解有所不同。



她相信只要堅持以法律原則客觀理性分析，最終會就《基本法》取得一致的法律結論。



特首林鄭月娥感謝鄭若驊接受邀請和提名，指她擁有豐富國際仲裁及調解經驗，在法律專業工作上表現出色，多年來積極參與公共服務，亦曾擔任政府多個重要委員會的主席及成員，熟悉政府事務，深得公務員敬重，有信心她能夠勝任。



現年五十九歲的鄭若驊為資深大律師，她同時具特許工程師、特許仲裁員及專業調解員資格。



她曾出任不少公職，包括交通諮詢委員會、臨時最低工資委員會等組織主席，有份促成各方就首個法定最低工資建議水平二十八元達成共識，更在一一年獲行政長官頒發金紫荊星章。



