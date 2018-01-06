﻿林鄭讚表現卓越 ﻿袁國強：請辭非輕率決定﻿

外界一直盛傳律政司司長袁國強將在完成高鐵香港段「一地兩檢」的「第二步」後離任，政府昨宣佈袁國強今日卸任。他強調，請辭並非輕率決定，相信人生在不同階段應做不同的事情；特首林鄭月娥對袁國強高度讚揚，指他深受愛戴，表現卓越。



袁國強感謝兩屆特首的提名及中央任命，形容在過去五年半「發生咗好多事、處理咗好多工作」。袁國強指，理解社會對政府的決定抱持不同意見，但認為他任內所作的決定均有法律依據；即使有人不認同，亦要嚴格奉行法律原則。他又感謝整個政府團隊的支持和協助，祝願香港未來事事順利。



林鄭月娥表示，尊重袁國強以個人理由提出請辭，讚揚他表現卓越，一直致力維護法治，對國家和香港均有承擔，對工作充滿熱誠，深受她本人和問責團隊敬重及律政司內外愛戴。林鄭代表政府向袁國強表示衷心感謝，期望他日後在其他崗位繼續為香港服務。



現年五十三歲的袁國強近年最少三次因腸部不適入院，缺席公開活動，健康令人關注。他自一二年起出任律政司司長，任內處理不少爭議事件，他上任後跟時任政務司司長林鄭月娥及政制及內地事務局局長譚志源合組「政改三人組」宣傳行政長官產生辦法新方案，惟泛民對「八三一人大決定框架」強烈不滿，引發長達七十九日的佔領行動；方案最終因建制派「甩轆」，表決時突然離開立法會會議廳而未獲通過。



其後律政司對大批佔領行動參與者提出檢控、覆核六名泛民立法會議員資格、覆核新界東北案和重奪公民廣場案中「雙學三子」等十六名社運人士的刑期等，袁國強被質疑背後涉及政治動機；高鐵香港段「一地兩檢」方案的法理基礎近日亦引起廣泛討論。



