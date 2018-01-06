  • 2018年1月6日 星期六
  • 16º
  • 89%
熱門： 鄭若驊牛肉麵店東涉姦予恩張衛健何志平

日報新聞 > 港聞

﻿助詐騙集團洗錢1600萬 女商人被捕

2018-01-06 列印
　　詐騙集團盜取電郵後假扮客戶，騙使多間海外公司匯款，涉及金額高達一千六百萬元。警方日前接獲報案，昨午在銅鑼灣拘捕一名報稱商人的女子，涉嫌被詐騙集團僱用洗黑錢，不排除日後將有更多人被捕。

　　警方日前接獲一名海外人士報案，懷疑墮入電郵騙局，將二百萬港元存入了一個本港銀行戶口。

  商業罪案調查科接報調查後，發現涉案戶口持有人名下有多個銀行戶口疑用作洗黑錢，於是昨午在銅鑼灣一間銀行，以涉嫌洗黑錢拘捕一名正在提款的二十三歲姓莫女子，相信她被一個電郵詐騙集團僱用，開設十四個銀行戶口處理贓款，涉款高達一千六百萬元。其後她被押返位於荃灣路德圍的公司調查，檢獲一批假合約及多份銀行文件。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd