﻿炮製精采粵菜半世紀 娥姐人生盛宴

本地名星級女大廚，為數不多，以一人掌勺精炙粵菜佳餚，廣受老饕愛戴，晚晚滿座，創出飲食界傳奇，她就是黎惠娥（人稱娥姐），由她主理的「金門莊」口碑載道，粉絲無數。不過飲食有時，退休亦有時，娥姐入廚半世紀，早前公告將於一九年退休，榮休前夕，她把下廚大半生的精彩故事娓娓道來。 記者：鄭翠碧 攝影：蘇正謙、受訪者提供



上世紀五、六十年代時，家庭式酒宴盛行，凡是喜慶、壽宴、商務等重要事件，大富人家都邀請廚師到自己家中煮菜宴客，俗稱「到會」。娥姐父親當年經營這門「到會」生意，父親生意愈做愈好，試過一場婚宴筵開近百圍，因人手不足，當年只是小孩子的娥姐跟孖生姐姐落場幫手，後來見廚師人手不足，她十多歲時一邊讀書，一邊學煮菜，自此與廚房結下不解之緣，從一九六九年入廚至今近五十載。



父親經營到會 結不解緣



娥姐父親當時任「寫菜經理」和「買手」，親身到富戶人家了解他們對菜餚的要求，再交由店中廚子操刀。廚師各有各的「撚手好菜」，娥姐跟着這些師傅，廚藝「集各家之大成」，練得一身好「武功」。雖然她自言自己「學嘢學得快」，而且擁有「太子女」的身份，不過師傅對她毫不留情，責罵是平常事。



二十多歲時，娥姐獨自負責烹煮一圍客人的菜餚，貴價海味如鮑蔘翅肚，平常食材如魚和雞，她掌握烹煮精妙之處，筵席上不時有客人半信半疑地問：「真係你煮？」不相信滿桌美點竟由眼前一名少艾一手包辦。亦有客人品嚐過後，馬上邀請她下次到自己家煮菜。不過，當時風華正茂的娥姐，不特別鍾情廚師生涯，「嗰陣貪靚嘛！」所以她曾同時身兼數職，做過產品設計、出版食譜，又去泰國教導職業廚師如何煮好中菜。



出走過後，娥姐才發現自己最愛的依然是「入廚房」。時為○六年，父親在上環蘇杭街疋頭行商會的到會菜館被清拆，一眾老師傅紛紛退休，她毅然決定於德輔道西開設現時的私房菜館「金門莊」，繼續把筵席酒席菜承傳下去，一人主理整間餐館。餐館「貴精不貴多」，娥姐每晚只會招待最多三、四圍客人，對每個客人，照顧有加。



娥姐會預先在一個月前致電客人，了解他們的飲食習慣及喜好，以及同桌的是甚麼人，「睇吓啲客年紀，同枱係老人家？有無小朋友？想要濃味定淡味？如果係全男班，就通常唔會煮蟹，男人唔鍾意食蟹；如果個客人戒咗肉，就煮清啲；如果佢嚟幫襯得好密，就會為佢諗啲新菜。」每次都悉心為一桌子的客人度身訂造菜餚，這般用心，唯娥姐能及。



明年退休 食客不捨



下廚半世紀，娥姐覺得自己愈做愈開心，笑道：「我嫁咗畀個煤氣爐！」她領悟到當廚師需做到「中庸之道」，每道菜都要烹調出水準，不能某道特別突出，也不能有一道較為失色。訪問之中，她再三強調：「我真係好感恩，好多謝啲客，佢哋甩底機會好少，所以我每一日都好小心翼翼去做，好珍惜啲客。」雖然當廚子為她帶來滿足感，但娥姐直言想停一停，「退休之後係點未諗，但食嘅文化好多樣化，我想望吓個世界，學多啲嘢，豐富自己。」食客對她不捨，她退休前所有的晚宴座位已告訂滿。







