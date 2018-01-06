﻿﻿創科公司大灣區搶人﻿ ﻿傳統工廠出走保競爭力﻿

《粵港澳大灣區發展規劃》預計在今年首季公佈，在內地設廠的港商憂慮，傳統工業生意更難做。有港商表示，有科技公司以「銀彈」強搶低技術勞工，預計來年傳統工業人手成本也會扯高一成，兩三千家港資廠將捱不住倒閉。中小企協會擔心，內地為打造大灣區品牌，會以厲行環保政策為由，迫走一眾中小企。



粵港澳大灣區包含「二區九市」，區內有約一億人口，GDP規模達到一萬三千億美元，看似商機無限。不過，規劃尚未公佈，有科技公司已大舉拓展在大灣區的勢力，以銀彈「強搶」民工。



東莞金邊金屬實業負責人兼香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，自去年一家內地大型智能手機製造商華為在東莞松山湖設廠後，吸納民工數以千計，時薪達二十元，較其公司出手高逾四成，「以前在內地做廠，只有人工成本平過人，現在人工都加價，還有競爭力嗎？」公司薪酬難與大公司競爭，他預計未來人手成本會上揚一成，兩、三年內還將有兩、三千家廠商會因而倒閉。



「低下」工作請人難



金藝聖誕禮品廠在十六、七年前已在內地設廠，董事總經理陳德華直言，廣東省內的城市發展急速，過去每年人工成本上漲百分之四至五，不過加人工仍不代表能請到人。陳德華表示，內地人生活要求愈來愈高，公司若無設立WiFi、空調等設備，工人特別是能為公司提供大量短期勞動力的暑期工，便不肯接受工作，傳統工業的吸引力，亦不及高科技產業。他坦言，內地人也漸漸抗拒從事「低下」工作，傳統工業請人甚為困難，他現時已將廠房往內陸遷移，指本港北上的中小企多為傳統行業，無法搬遷者只能結業，預計在大灣區規劃下，未來兩三年還有至少一千家港企會倒閉。



除了人手外，厲行環保政策也令港商經營日漸困難。陳德華指，內地為求提高大灣區內形象，去除「世界工廠」的標籤，近年嚴查區內排污情況，公司去年須花費一百萬元，興建新排污池；為求節省電力，晚上八時開始又禁止工廠開工，「我們做季節性生意，禁止晚上開工根本趕不及生產。」



中港中小型企業國際交流投資協進會會長趙志雄坦言，大灣區追求高科技、高增值行業進駐，已經不適合傳統工業營運。



香港工業總會主席郭振華則認為，傳統工業在內地早已難以發展，新規劃將令中小企業更快倒閉，「將廠地出租好過自己捱。」



廠房紛遷往泰緬



香港中華廠商聯合會會長吳宏斌稱，內地工人薪金上漲，愈來愈多港商到泰國、緬甸等一帶一路地區繼續做生意，日後產品以船運為主，「定單不是太急的話，仍然有得做。」他續說，內地技工月薪為四五百美元、非洲則只需一百二十美元，相去甚遠，「如果不出去做生意就不會有競爭力。」



