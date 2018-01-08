﻿八歲兄亦周身傷 父母外婆同被捕 五歲女遭虐死警列謀殺

屯門時代廣場五歲女童疑遭虐殺案峰迴路轉，警方調查後將案件改列謀殺案，除日前拘捕死者的生父及繼母外，其外婆亦涉案，昨晚被警方拘捕扣查。據悉，死者兄長去年十一月曾被校方發現其身上有可疑傷痕，沒有報警。



慘死五歲女童姓陳，暱稱「臨臨」，生於一個複雜家庭，她與父親、八歲兄長、二十七歲姓黃繼母、繼母與前夫所生的七歲姊姊，及五十三歲姓黃外婆同住屯門時代廣場C座一單位。據悉，該單位業主為黃婦。陳父為運輸工人，繼母為家庭主婦，夫婦結婚約兩年。臨臨在區內一間幼稚園就讀，其八歲胞兄則在屯門興德學校讀三年級，該小學去年被揭發前校長陳章萍涉濫權，及學校有「影子學生」騙津貼。



消息稱，警方昨日向死者的八歲兄長及繼母所生的七歲姊姊錄取口供後，揭發案發前「臨臨」遭生父和繼母毆打，其間被拋高掟落地；外婆在場卻未有阻止，她早前亦涉嫌對女死者施虐，疑沒有被捕夫婦般嚴重。警方昨晚將黃婦拘捕，案件改列謀殺處理。



兄姊稱妹遭嚴厲責打



前午一時許，警方接報指五歲的臨臨在家中昏迷，送院搶救無效死亡。警方調查發現女童身上有多處不尋常可疑新舊傷痕，幾乎滿佈全身。調查後以涉嫌虐兒拘捕女童的二十六歲生父及二十七歲繼母。探員同時揭發女童的兄長身上也有多處傷痕，兩兄妹均有營養不良跡象。



校方知兄有傷並通知社工



探員其後將夫婦的兩名八歲及七歲子女送院檢驗，在單位檢走一批證物，包括疑曾用作虐待子女的藤條、剪刀及拖鞋，另有一批藥物。警方指出，不排除法醫驗屍確定死因後，將案件歸類為更嚴重的案件處理，以及對被捕人士作出更嚴重指控。兩童及外婆須錄取更詳細的口供。



八歲男童就讀興德學校，校方去年十一月初曾發現男童有可疑傷痕，只交社工跟進，沒有報案。校方稱，男童穿冬季長袖校服，疑刻意掩蓋傷痕，因此沒有察覺。社署發言人表示，根據紀錄，涉事家庭的男童所就讀的學校去年十一月就該男童的福利事宜諮詢社署，但查詢後並沒有將男童或其家庭轉介給社署跟進。社署現已派社工接觸有關家庭的兩名年幼兒童，並會提供適切的服務和照顧。