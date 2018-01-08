﻿配額增至七千個 ﻿大橋中港牌﻿﻿炒價勁跌20萬﻿

港珠澳大橋具備基本通車條件，確實開通日子有待中央決定，屆時部份私家車、貨車及過境巴士等持特別牌照車輛可使用大橋，其中俗稱「中港牌」的大橋跨境私家車牌於去年九月首度接受申請，名額三千個，即掀起炒風，一度叫價七十萬元，有中介公司稱可代辦申請手續，在網上招攬買家；上月有關配額加至七千個，「中港牌」市價即跌約十多二十萬元。由於私人申請只需近一千元，炒價依然食水極深。



廣東省公安廳去年九月一日起接受大橋私家車牌的申請，配額三千個，申請企業在廣東省投資額不設下限，但須三年內納稅額累計十萬元人民幣以上，或投資列入國家高新技術。個人申請者須擔任全國、廣東省市縣人大代表、政協委員，或在廣東省捐贈興辦公益事業的累計金額達人民幣五百萬元以上。申請者可向廣東省公安廳或香港中旅集團的證件中心預約，配額限期五年，車輛日後可往來香港及珠海口岸。



網上炒風熾：可炒至百萬



計劃甫推出，不少中介公司在網上宣傳，聲稱可代辦申請車牌的手續，且保證成功批核，索價六七十萬元，炒風熾熱。及至十二月，有關配額增加七千個至一萬，炒價即下跌。記者近日瀏覽社交網站討論群組「格價」，有人提出以約五十萬元轉讓大橋中港牌「現牌」，比高峰期下跌十至二十萬元。有中介公司仍落力推銷，部份宣傳車牌具投資價值，指日後可炒至一百萬元。 記者喬裝顧客接觸四間中介公司，他們的中港牌開價由最低三十五萬至最多五十萬元，聲稱可分期付款，且保證「包拎到牌」及「包搞掂」，最快三個月後車牌就能到手。有中介提議記者，若非自用，可選擇「貴價投資計劃」，即以公司名義申請車牌，日後轉手更容易。



常規申牌 費用千元



另一方面，有中旅集團證件部職員透露，為慶祝集團九十周年，大橋中港牌申請費由原來三千五百元大減至九百六十元，一般在網上預約後兩至三日即可到中心辦理手續。但是，該職員強調，由於內地當局負責審批，難以確認取得牌照所需的時間。



粵港私家車協會秘書長謝浪坦言，官方申請渠道「始終有限制」，不少未符合資格的人蠢蠢欲動嘗試這種「非一般」的申請方式，因此中介人興起，亦帶來一定的炒賣空間。



