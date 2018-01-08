﻿﻿鄭若驊認敏感不足 ﻿﻿議員促糾正挽民心﻿

繼前政務司司長唐英年及前特首梁振英後，新任律政司司長鄭若驊被揭大屋涉僭建。有立法會議員批評鄭「不夠審慎」，敏感度亦有不足；希望她能盡快糾正，讓公眾重拾對政府的信心，但相信不會影響「一地兩檢」的本地立法程序。有團體昨到政府總部示威，要求徹查事件。鄭若驊則未有進一步補充。



律政司司長鄭若驊前日履新，即被揭發其位於屯門的大屋疑涉僭建。鄭若驊昨被傳媒追訪時未有進一步回應，連番重申「昨日（前日）已講晒無補充」。



身兼行會成員的新民黨立法會議員葉劉淑儀昨坦言，對事件感到詫異，認為對方的敏感度不足，冀她能盡快糾正，挽回市民對律政司司長的信心。但她又指，鄭擁有豐富的專業及公職經驗，相信事件不會影響「一地兩檢」的本地立法程序。



民建聯立法會議員李慧琼亦批評鄭若驊未有即時審視住所，做法不夠審慎，甚至有疏忽。但她認為對方日前即時向公眾致歉，並主動配合屋宇署調查，反映她願意即時處理問題，並期待對方未來透過如一地兩檢等工作，爭取市民肯定。前大律師公會主席、行會成員湯家驊則指，不少港人對僭建的法律警覺性不足，但不認同事件與鄭若驊的誠信或工作能力扯上關係，強調若她盡快還原，便不算很大問題；又冀對方未來幾年「多做好事」，將功抵過。



社民連約十名成員昨到政府總部示威，要求特首林鄭月娥下令徹查事件。鄭若驊日前被揭發與丈夫潘樂陶位於屯門大欖的兩間獨立屋，疑涉及多項懷疑僭建物，包括挖建地庫、加建天台儲物玻璃屋、加建小型水池等。



她其後公開解釋指，在二○○八年購入時單位已是現有狀況，之後未有進行任何改動，坦言當時的警覺性不足，並就此向公眾致歉。



