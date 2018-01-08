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﻿推少主落牀　外傭涉虐兒被捕

2018-01-08 列印
　　荃灣愉景新城發生懷疑虐兒案，一個單位的女戶主疑翻看閉路電視錄影，發現十個月大兒子曾遭外傭推落牀，她大為震驚昨日報警。警員到場調查後，以涉嫌虐兒拘捕涉案女傭，並將男嬰送院檢驗，他初步沒有表面傷痕。

　　現場為愉景新城第十二座一個單位，女戶主姓葉（三十一歲），育有一名十個月大兒子，聘有一名三十七歲印尼女傭照顧兒子。消息稱，戶主擔心外傭工作態度及照顧兒子時有不恰當行為，故在家中適當位置安裝閉路監察鏡頭，並定時翻看錄影。

　　昨晨十時許，女戶主如常定期翻看閉路電視錄影。消息稱，她驚見日前其子起牀時疑多次遭人推落牀，懷疑其遭到虐待，於是報警。警員到場將男嬰送院檢驗，初步未有發現表面及可疑傷痕。警方調查後以涉嫌虐兒拘捕該名印尼外傭及帶署調查。

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