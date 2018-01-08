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﻿盧寵茂：禁吳國際開刀如懲罰病人

2018-01-08 列印
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　　香港大學肝膽胰外科兼職臨牀副教授吳國際（圖右），去年在瑪麗醫院監督換肝手術時中途離開。瑪麗醫院肝臟移植中心總監盧寵茂（圖左）認為，最佳懲處方法是讓吳全職為瑪麗醫院工作，不准他服務私家醫院，否則只是懲罰病人。食衞局亦回應指，相信調查報告建議有助防止同類事件發生。

　　盧寵茂接受無線電視訪問，他指吳「好想做多啲」，但高估自己與換肝手術主刀醫生黃楚琳的能力，並非關乎操守問題，認為事情可以避免。至於懲處方面，盧寵茂認為，若不再容許吳施手術，是懲罰病人，認為最佳的處罰方式是罰他在公立醫院做全職，不准服務私家醫院，才能令更多病人受惠。

　　食物及衞生局局長陳肇始回應事件，已敦促醫院管理局盡快落實瑪麗醫院報告建議，相信有助防止同類事件再發生；至於有否需要增設肝臟移植中心，她認為目前移植中心集於一處，有助集中人手和資源，局方會檢討如何提高移植效率。

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