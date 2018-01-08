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﻿婚變行兇 老夫刀鎅少妻毀容

2018-01-08 列印
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　　一對老夫少妻疑為離婚問題爭執，昨午躁夫追蹤妻子至屯門一便利店，闖進舖內辣手摧花，以鎅刀刺傷妻子面和頸部，女事主登時血流如注，恐會毀容。逞兇後躁夫奪門而逃，惟未幾在附近輕鐵站被警員發現，當場被捕。其妻子則獲送院救治。

　　現場為井財街十一號A一家便利店，昨午二時許，一名約四十歲女子在店內購物時，一名六十七歲老翁突然手持鎅刀衝入，不由分說向女事主施襲。後者面和頸部中刀浴血，老翁逞兇後即攜鎅刀逃走。職員大驚報警求助，警員及救護員接報到場，將事主送屯門醫院治理。警員在現場附近兜截，在友愛邨對開輕鐵站發現老翁，將之拘捕，相信他是事主的丈夫。

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