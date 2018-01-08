﻿少責罵不體罰 改善ADHD兒童行為

患有專注力失調及過度活躍症（ADHD）的兒童，因為對不感興趣的領域不能集中注意力，很多時會不能安靜、動過不停，容易令父母暴跳如雷，引發親子大戰。美國俄亥俄州立大學最新一項研究發現，家長減少責罵、改善管教方式，有助改善ADHD兒童的不良行為。文：黃慧心



統計顯示，每一百名兒童中，有五至六人患有ADHD，當中以男孩的發現率較高。俄亥俄州立大學研究人員，通過分析患有ADHD的學前兒童情緒調節的心理評分，了解家長的管教方式改變對孩子行為所產生的影響。研究對象是九十九名ADHD學前兒童，他們會面見治療師加強情緒調控及管理憤怒的能力，其父母亦同時接受長達二十個星期管教訓練，包括學習解決問題的方法、應對孩子問題行為的有效辦法，以及正向管教技巧，例如多讚揚及鼓勵和減少作出嚴厲批評和體罰等。



研究人員比較訓練前後孩子的評分表現，結果發現家長減少叱喝及體罰，有助改善孩子的生物調控（biological regulation）。由於ADHD的症狀由童年開始出現，大部份會持續到成年以後，對婚姻、學業、事業及理財等造成多方面影響。



管教有方 互動須正面



負責研究的教授Theodore Beauchaine表示，研究顯示提升管教方法會從生物學上改變孩子，期望藉此令這些脆弱的孩子日後不會誤入歧途或引發大問題，尤其是不會做出不良或違法行為。Beauchaine又指出，親子的負面互動，會對孩子有嚴重影響。



生活小改變 行為大躍進



除改善親子互動及父母管教方法外，家長可以參考以下方法，改善ADHD兒童的行為。



1.公園耍樂



美國伊利諾大學研究人員於○八年一項研究發現，對於ADHD兒童而言，公園活動與專門用於治療ADHD兒童的短期藥物利他能（Ritalin）的療效一樣，可助他們恢復食欲、改善睡眠品質。



2.建立規律



腦神經反射中心創辦人Dr. Ed Carlton指，ADHD兒童普遍有賴牀的問題，不願按時起牀，容易造成親子衝突。他建議，父母可與子女平心靜氣商討早上的生活規律，協商起牀時間，列出早上該做的事情及次序清單，並張貼在當眼處以作提示，同時早上不宜開電視或收音機，以免令孩子分散注意力。他又提醒，父母應給予子女多點時間建立習慣，不宜操之過急。



3.形象化提醒



ADHD兒童腦部儲存及思考資料的能力較弱，即使父母不斷耳提面命，亦未能牢記，因此可以把資料形象具體化地呈現在兒童眼前，例如在家中適當位置張貼提示的便利貼、在當眼處豎立白板，或以筆記簿寫下提醒字句，讓他們「看得見」資料。



