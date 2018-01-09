﻿因手患要放低事業 嘉琦BB策騎兩季

人稱「嘉琦BB」的見習女騎師蔣嘉琦，馬場上陣兩季，戰績彪炳，曾創下一天四連勝的佳績，後期風波不斷，被指未盡力策騎，又受傷患影響，今季未見出戰。她昨天公佈：「因健康理由，要放低策騎事業。」馳騁草場霎那光輝就此完結，馬迷和粉絲紛表不捨。



現年二十五歲的蔣嘉琦，出道後戰績輝煌，一六年馬季一次晨操，其左手中指韌帶受傷，接受治療後，舊患復發，經專科醫生檢查後，她須暫停策騎最少兩個月。嘉琦休養約半年仍未復出，直至昨日她在Instagram上撰文，指養傷期間除了讓手指、背及膝部休息外，亦仔細考慮自己的事業與未來。



她稱，成為一名優秀騎師，是一直以來的目標，跟家人及導師商量後，「因為健康理由，要放低策騎事業。」她自言：「好鍾意馬亦都好鍾意運動。」她希望未來在有關方面發展，並延續正面開心的精神，希望馬迷繼續支持和鼓勵她。



馬迷紛表不捨



粉絲對其突然「掛靴」均感驚訝，紛紛表示不捨及可惜，不少人為她加油：「你一切的紀錄都會留喺大家心中。」馬會見習騎師學校校長陳念慈大讚蔣嘉琦是一位努力不懈的騎師，相信其從騎生涯中充滿挑戰的時期，祝她日後一帆風順。馬會賽事規管及發展執行總監夏定安亦稱許她策騎表現出色，會盡力為她提供所需協助。



曾一日贏四場頭馬



嘉琦一二年簽約成為見習騎師，後獲派紐西蘭接受訓練。至一五年在香港出道，首次上陣即勇奪第二名佳績，引來注目。一個月後，她贏得首場頭馬，愈戰愈勇，先後奪得一五/一六年馬季的「告東尼獎」及最受歡迎騎師。最廣為人知的戰績，是在一日內連贏四場頭馬，成為本港歷來一日贏得最多頭馬的女騎師。短短兩馬季期間，蔣嘉琦共贏得五十八場頭馬，上季度取得逾二千五百萬元獎金。



惟其短暫策騎生涯，風波不少，包括上季因服食感冒藥致藥檢不合格，被判罰停賽一日；亦曾兩次被質疑策騎方式未盡全力爭勝，最後被罰停賽七天。