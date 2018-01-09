﻿狠父母今提堂 繼外婆保釋 搶救「臨臨」醫護撰千字文 對不起 哥哥姐姐救不了你

「從未試過在施展心外壓過程中，竟爾眼眶紅了，卻極力忍着不讓眼淚滴在女童身上……」聲稱曾替遇害五歲女童「臨臨」（見圖）搶救的醫護人員昨天在網上發表千字文，指看到她身體滿是遭長期虐打所致的瘀傷；其後為死者闔眼，竟無法如願。被捕涉案狠毒夫婦昨日被警方落案控以合共一項謀殺案罪，今日在屯門裁判法院提堂；同案涉虐兒被捕的外婆則獲准保釋候查。



該醫護人員透過文字盡訴心中情：「在一個下雨的周六，一個長着長長睫毛、精緻五官的五歲多幼女，在送至搶救的路途上，心跳早已停頓良久，年資較淺的我，被眼前景象帶來一陣巨大的衝擊，頓時感到腦中一麻，動彈不得。」



滿身長期虐打瘀傷



該醫護稱女童除了渾身插滿喉管外：「瘦弱的身體上，無一不是受了長期虐打導致不同程度的瘀傷；四肢、臉上都是流血過後的結焦；腳底卻有老人常見的深黑色壓瘡；高高鼓起的肚子，顯示出長期營養不良導致的腹水……天啊！」



「面對老年的逝者，是解脫，面對年輕的逝者，是惋惜；面對目前我所遇過最年幼的她，對不起，哥哥姐姐們救不了你。」他嘗試替死者闔上眼睛，卻闔不上。



五歲姓陳女童「臨臨」疑慘遭虐殺，其八歲兄長「逸仔」亦被虐待身體多處受傷及營養不良，現仍留醫。警方昨日落案控告其被捕二十六歲生父及二十七歲姓黃繼母合共一項謀殺罪，今日在屯門裁判法院提堂；涉嫌虐兒被捕的五十三歲外婆，調查後昨准以保釋候查，二月初返警署報到。



重案組探員昨午四時許，到臨臨生前就讀路德會富泰幼兒園，向學校教職員了解及調查。幼兒園辦學團體香港路德會服務處及姓余校長表示，對臨臨離世深表惋惜及難過。並稱原本一直由嫲嫲照顧的臨臨，去年八至九月開始改由父親照顧及繼母接送，未發現她有被虐痕跡。但十月底其父為女兒請假聲稱辦理白事後，臨臨便沒有再上學。其父更於十二月正式為臨臨辦退學手續，幼兒園即時將其退學一事呈報教育局。



臨臨的八歲兄長逸仔就讀的屯門興德學校，有同學表示，去年十一月曾見他右眼角有瘀腫，亦見他行路時似受傷一拐一拐，但他未有透露原因。校方則未有解釋沒有轉介個案給社署及無報案原因。