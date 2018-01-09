﻿普通話「找錢黨」 三句鐘竊兩店

沉寂一時的「找錢黨」重出江湖！警方接獲將軍澳兩間店舖報案，指三名男子持大額紙幣付款購物，當獲找回大量現金時，疑趁職員分心，偷走付款紙幣。兩店合共損失約一千五百元現金及財物。



三宗案件發生於前日下午十二時半至四時半，現場分別為將軍澳唐德街一號及景嶺路八號生果店及時裝店舖。三名男子操普通話的男子，一人往唐德街生果舖；兩人往景嶺路時裝店，三個小時內入店及購買數十元物品後，不約而同以五百元紙幣付款，之後趁職員繁忙分心，偷回付款的紙幣，再取去職員找回的零錢，得手後離去。



警追緝三疑人



職員發現被騙報警，初步點算後，證實兩店共損失一千三五十五元現金及約一百四十五元貨物。



警方懷疑三案同屬一幫人所為，正翻查「天眼」蒐證，追緝賊人下落；案件列以欺騙手段取得財產處理。