  • 2018年1月9日 星期二
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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌33點

2018-01-09 列印
　　美國股市本周首個交易日中段偏軟，杜指報二五二六一點，跌三十三點；納指則報七一四三點，升六點。滙控美國預託證券價格見八十一港元，升零點五港元；騰訊則見四百三十九點一港元，升零點五港元。

  紐約期金中段報每盎司一千三百二十點二美元，跌二點一美元；紐約期油則報每桶六十一點五三美元，升零點○九美元。
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