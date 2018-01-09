紐約期金中段報每盎司一千三百二十點二美元，跌二點一美元；紐約期油則報每桶六十一點五三美元，升零點○九美元。
美股中段跌33點
紐約期金中段報每盎司一千三百二十點二美元，跌二點一美元；紐約期油則報每桶六十一點五三美元，升零點○九美元。
因手患要放低事業 嘉琦BB策騎兩季
人稱「嘉琦BB」的見習女騎師蔣嘉琦，馬場上陣兩季，戰績彪炳，曾創下一天四連勝的佳績，後期風波不斷，被指未盡力策騎，又受傷患影響，今季未見出戰。她昨天公佈：「因健康理由，要放低策騎事業。」馳騁草場霎那光...
2018-01-09
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清遠韶關降雪 冷空氣吹到廣東
受一股南下冷空氣影響，廣東全省大部份縣市均氣溫急降，粵北清遠、韶關昨更降下二○一八年第一場雪，樹上掛滿藹藹白雪，不少道路路面結冰，幸未有嚴重影響交通。 廣東省氣象台昨清晨發出低溫預警及寒潮警報，昨清晨粵北平均氣溫已跌至攝氏三度，寒流在中午前抵達華南沿海，各地氣溫急降八至十度；其中，清遠、韶關降下今年第一場雪，韶關南嶺國家森林公園內，樹木掛滿藹藹白雪，地面出現積雪，前往公園道路因路面結冰而封閉，但不少民眾冒着寒冷天氣到公園賞雪打雪戰。 不少車主起牀後始發現，停泊在露天停車場的座駕，車身鋪滿白雪；當地不少學校操場亦出現積雪。 京港澳高速公路粵北段因路面結冰須實施交通管制，幸未有...
2018-01-09
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任務神秘 華府三緘其口 「祖馬」太空船升空
美國太空探索科技公司周日執行一項神秘太空任務，利用獵鷹九號火箭，發射國防承包商諾格製造的「祖馬」太空船升空，但太空船隸屬部門、任務性質等詳細內容欠奉。 今次發射任務可能是太空探索科技公司至今最神秘的發...
2018-01-09
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半山壹號高曠廳堂 私家天台泳池
何文田屬傳統豪宅地段，不少物業的樓齡偏大，然而區內大型豪宅屋苑半山壹號，樓齡少於10年，而且有完善配套，今次介紹物業罕有頂層單位放盤，實用面積逾1500方呎，附設的天台不但享有東西兩方的景色，更設有私...
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港股十連升平史上最長記錄 恒指ADR衝破三萬一
港股踏入2018年，氣勢如虹，愈升愈有，昨日恒指終於十連升達陣，平2012年10月來最長升市記錄，恒指進一步逼近31000點關口，收報30899點，升84點，成交1337億元，連續五天成交逾千億元。雖然恒指早段一度倒跌逾80點，但內房股受惠內地城市放寬限購的消息，不受市況左右而繼續彈升，碧桂園（2007）繼續成表現最好藍籌，升7.4%，收報17.42元，帶動其他內房股造好，連同港交所（388）及中海外和騰訊（700）推動大市，合共貢獻116點。 承接美股上周五造好，恒指昨日開市高開80點，最多曾漲114點，高見30929點，逼近31000點關口，惟其後表現略為反覆，...
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古天奴養傷三周 救市之寶報到
菲臘比古天奴昨通過巴塞隆拿的體測後，正式落實以一億六千萬歐羅（約十五億港元）加盟這支西甲班霸，未來五年半將會穿上巴塞球衣。這名巴西中場來投後的首要任務，就是提升魯營球場低迷的入座率。 古天奴昨如願以償由利物浦轉投巴塞隆拿。巴塞教練華維迪盛讚古天奴多才多藝：「古天奴能勝任左右翼、中場中和進攻中場等位置，可突入禁區又可墮後策劃攻勢，既具入球能力又擅於助攻，在球隊進攻方面作用極大。」不過，體測確定此子右大腿有傷，需要休息三周，預計延至二月四日的西甲作客愛斯賓奴才首披巴塞戰衣。 此子除了要領軍爭取錦標外，另一重要任務是要刺激魯營主場的入座率。周日西甲巴塞主場3:0大勝利雲特...
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墨爾本菲利普島 野生動物全接觸
位處墨市南部的菲利普島（Phillip Island），居住着大量野生動物，如世界最迷你品種的小藍企鵝、海豹、樹熊及塘鵝等，在適當距離下，遊客都可跟小動物們來個互動接觸，正好給我們這一眾居於大都會的城...
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群星黑衣聲討性侵惡風 加利奧文一擊即中稱帝 23歲茜爾莎首膺金球影后
第75屆金球獎頒獎禮昨日圓滿落幕，受荷里活去年爆出連串性侵風波陰霾下，群星均響應名為「Time's up」的反性騷擾聯盟，齊以黑衫支持「#metoo」行動。茜爾莎羅倫在頒獎禮上憑《Lady ...
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社論——抗流感「寒戰」須升級
天寒地凍，不時下雨，市區氣溫今日跌至攝氏八度，新界更低幾度，天文台預料寒冷天氣持續至本周後期。每逢天氣乍寒復暖，不少市民患上流感，對原本異常擠逼的公立醫院構成更大壓力。為防流感大流行，避免醫護人手疲於奔命，市民應做好本份，自行築建第一道抵禦防線，尤其要協助兒童和長者預防流感病毒的侵襲。 目前公立醫院病牀已有人滿之患，情況可能隨今次寒流襲港之後更為嚴重。衞生防護中心早前指出，流感病毒活躍程度持續上升，顯示本港踏入冬季流感季節。按過往五年的數據分析，本港流感個案主要集中於一至三月和五至七月，整體以每年二月最為嚴重。以此推論，若果一月已經出現流感潮，二月就可能更大機會出現流感爆發...
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潘頓望食頭尾胡
潘頓剛於周日連中三元，已是連續十一個賽馬日有馬贏，勢如破竹，明晚跑馬地夜馬，雖然其部分座騎只列後備，令他只有五匹正選座騎，但依然不乏牌面馬。潘頓表示以「真先生」和「名馬」的近績較佳，冀望臨場可發揮出應有水準，繼續贏馬。 第八場「真先生」現年七歲，作戰能力卻絲毫無減，雖然今季暫時未贏得頭馬，但六戰得過兩亞兩季及兩席第四，表現十分準繩，而且擊敗過牠的分別是「川河尊駒」、「首映」和「一哥」等惡馬，賽績硬淨。潘頓分析︰「『真先生』向來表現穩定，尤其是跑谷草千二米，其上名率甚高。今季牠只因屢遇強手而落第，表現依然出色，周三晚再攻谷草千二，排得有利一檔，對手中再無任何超班分子，將有利牠...
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