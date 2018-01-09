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﻿獲捐贈屍肝 黃富強手術成功

2018-01-09 列印
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　　「好爸爸」換肝成功！早前確診乙型肝炎引致肝衰竭，急需換肝續命的「好爸爸」黃富強，昨獲好心人捐贈屍肝，並已完成換肝手術，預料可在農曆新年前出院。

　　瑪麗醫院肝臟移植中心副主任竺兆豪於手術後指，手術大致順利，新肝運作良好，相信與他正值壯年、本身肝臟情況不算太壞有關，預計他需留院約一個月。其妻子聞手術成功後即感動落淚，透過傳媒向捐贈者和家屬表達感謝，指日後一定會多做善事。黃富強母親接受本報查詢時回應指：「係啊，做完手術，多謝你哋。」

　　黃富強與妻子育有兩名女兒，去年十一月因腹脹及臉黃到伊利沙伯醫院求醫，其後獲確診乙型肝炎及肝衰竭，只剩約一成肝功能，急需換肝續命。

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