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﻿港消費信心 兩岸四地最差

2018-01-09 列印
　　本港樓價持續高企，城大管理科學系統計諮詢中心昨發表去年第四季的兩岸及港澳消費者信心指數，以二百分為滿分，本港消費者整體信心指數僅八十六點八分，較上季下跌三分，反映受訪者信心不足，表現亦為四地最差。其中港人置業信心為各單項指數中最低，只有三十六點八分，較上季大跌一成六，創新低紀錄；分析相信本港人口老化問題嚴重，退休保障問題影響消費信心。

　　另外，內地信心指數為四地最高，達一百零五點一分，較去年同期上升三點二分，創調查新高；澳門和台灣則分別得八十八點一及八十七點五分。

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