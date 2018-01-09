﻿盜取伺服器客戶資料 勒索大航金怡本土黑客落網

旅行社大航假期及金怡假期本月初遭網侵勒索，竟是本地黑客所為！警方網罪科經上周六在長洲拘捕一名從事電腦工作的港男，在其寓所及辦公室搜出多部電腦及手機，相信與勒索案有關，警方不排除會有更多人被捕。



網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑表示，本月初警方接獲大航及金怡假期兩間旅行社報案，遭黑客盜取客戶資料勒索，即深入調查，鎖定一名目標男疑人。經部署後，探員上周六採取行動，掩至長洲一住宅單位，以涉嫌勒索拘捕涉案一名三十歲本地男子。莫指，該男子從事與電腦相關工作，初步相信其犯案動機是為錢。



警搜I.T.男寓所檢電腦



探員將疑犯帶署扣查，昨天將其押返觀塘開源道辦公室蒐證。行動中，警方在其寓所及辦公室搜獲兩部桌上電腦、兩部手提電腦、三隻硬碟、一部平板電腦及五部電話。莫續指，調查行動繼續，不排除會有更多人被捕。



莫補充，黑客一般針對較易入侵或電腦保安不足的機構，警方一直有為業界提供資訊及協助。他警告，網上世界非無法可依，勒索為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監十四年。金怡假期發言人表示，感謝警方短時間內迅速破案，拘捕涉案勒索疑犯，他們將會全力配合警方調查，並繼續加強電腦系統保安措施及監察系統，以降低事件再發生。



金怡假期：加強電腦保安



事發本月一至二日，大航假期及金怡假期兩間旅行社的電腦系統，相繼被黑客入侵伺服器，部份客戶的身份證號碼、姓名、地址及手機號碼資料被盜取，並分別遭勒索一個比特幣，即共約二十多萬港元。消息指，兩案中受影響的客戶超過十萬。