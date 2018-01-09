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﻿回收場遭縱火 焚燒三句鐘

2018-01-09 列印
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　　打鼓嶺五洲南路水流坑近天后廟一個電腦零件回收場，昨凌晨發生二級火警，回收場遭歹徒以助燃劑縱火，消防員歷三句多鐘將火撲滅，無人受傷，調查後認為火警有可疑，交警方列縱火調查。

　　起火回收場面積逾萬平方呎，貯放大批舊電腦器材及零件，夜間無人留守。昨凌晨三時十分，村民發現回收場起火報警，火勢蔓延至半個回收場。消防到場疏散十三名村民到安全地方，火警焚燒逾三小時被撲滅，但大批舊電器被焚毀，損失有待點算，火警中無人受傷。消防調查後發現多個火頭及有助燃劑，交警方列縱火，正循回收場生意及場主背景調查起火原因。

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