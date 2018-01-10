﻿狠毒父母涉謀殺提堂 臨臨慘受七酷刑 被拋起頭撼天花

五歲女童臨臨慘遭虐殺一案，警方控告其生父及繼母被控謀殺罪，兩被告昨日提堂。控方披露的虐兒過程，令人髮指，臨臨生前與八歲兄長多年遭人施以酷刑，包括被藤條打、拖鞋摑面、手腳被抓住及左右搖晃、剪刀插胸、捱餓及罰睡客廳地上等。臨臨死前一天，遭父親拋起，致頭撞天花板十多次。裁判官將案件押後至三月六日再審，兩被告沒申請保釋還柙。



男女被告為女童陳瑞臨的二十六歲生父陳海平與二十七歲繼母黃曉彤，前者報稱運輸工人，後者為家庭主婦。兩人昨天蒙頭由警車押往屯門裁判法院。生父出庭時一直垂頭，繼母戴著口罩，裁判官問兩名被告是否明白控罪，兩人以微弱聲線回答：「明白。」



控方指兄妹周身傷常捱餓



控罪指兩名被告上周六在屯門時代廣場住所內謀殺陳瑞臨。控方庭上透露，兩人前年十一月結婚，臨臨有一名同父同母的八歲哥哥，以及另一名異父異母的七歲姊姊。案發上周六下午一時許，警方接報指臨臨暈倒家中，她送院搶救後當日二時三十八分證實不治。警方發現臨臨身上有多處可疑傷勢，其胞兄身上亦有多處瘀傷和擦傷。



臨臨胞兄向警方透露，妹妹死前遭人虐打，兩人亦多番遭人以剪刀戮胸、藤條打手腳、拖鞋摑臉等。本月五日外婆外出工作後，父挾着臨臨腋下將她舉高上拋十數次以示懲罰，令她頭部多次撞到天花板；父母亦分別捉住臨臨手腳，不斷左右搖晃。控方透露兄妹長期缺乏食物，即使是聖誕節亦只獲少量食物果腹。



臨臨案發當日表示：「有啲唔舒服。」未幾昏迷家中，其父親報警，將女兒送院，已返魂乏術。控方表示，部份現場證物沾有血跡，警方需時化驗，同時希望先索取死因報告和臨臨胞兄的醫療報告，故申請將案押後審理。



