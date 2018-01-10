﻿發佈不雅片段有刑責 ﻿銅鑼灣酒店被偷拍﻿﻿ 住客春色網上瘋傳﻿

近日網上瘋傳兩段疑偷拍銅鑼灣一間酒店房間的短片，片中男女住客疑誤以為酒店的玻璃幕牆不透光，未落窗簾，有穿內衣的女子自拍，亦有男女性交，全被攝入鏡頭而不自知。有大律師指出，偷拍觸犯法律，在窗前性行為亦可能犯法。有關酒店事後報警，並表示保留追究權利。



根據片段環境，酒店疑位於銅鑼灣威菲路道，多間房間面向維港，過去有不少女子入住期間把窗簾打開，以維港美景作背景，臥牀自拍，然後將有關短片或照片上載社交網站。



兩條短片分別長約七分及五分鐘，日間拍攝，其中一段短片拍得一對男女在房內的性交經過。另一段短片拍得一男兩女，其間有半祼女子在房內走動；另一房間有兩名穿內衣的女子在牀上自拍。相信有人在酒店對面的商業大廈偷拍，片中人疑不知情。



通告提醒住客保障私隱



有網民看罷短片，認為住客大意，以為身處高層以及房間落地玻璃不透光，不落窗簾就沒有人看到房內情況，以致春光盡洩。



有關酒店表示，沒接獲有關投訴，酒店近一兩日發現有關短片在網上流出，疑有人從對面大廈拍攝，酒店事後報警，保留追究權利。有關酒店亦稱，事後在房間張貼通告，提醒住客善用窗簾，以保障私隱。



窗前性交 罪成可判監



執業大律師陸偉雄表示，偷拍酒店住客性愛片並上載互聯網者，觸犯有違公德罪及有犯罪意圖取用電腦罪，一經定罪，分別最高可判監七年及五年，亦可能觸犯淫褻及不雅物品管制條例，最高可判監三年。陸補充說，有人站近窗戶性交，有機會觸犯刑事罪行條例第二百章第一百四十八條，即任何人在無合法權限或辯解下在公眾地方猥褻暴露其身體，一經定罪，可判監六個月及罰款一千元。



