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﻿無良西裝賊竊紙皮婆婆「身家」

2018-01-10 列印
■有熱心人義助婆婆，發現偷竊者是一名穿西裝的禿頭中年胖漢。
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　　西裝友向紙皮婆婆下手！有網民在社交平台撰文，指中環一名紙皮婆婆日前在路邊小睡，期間一名西裝男路過，竟偷去婆婆背囊。網民群起炮轟賊人是「衣冠禽獸」。

　　一名網民在社交平台撰文，指中環一名人稱「VIP姨姨」的紙皮婆婆被偷竊。前晚飯後，她在店舖門口低頭小睡，醒來身邊背囊不翼而飛，其袋內裝有身份證、銀行存摺、手機、鑰匙及一千五百元現金等。網民陪同婆婆往中區警署報案，並到附近店舖翻查閉路電視錄影，發現一名穿西裝的禿頭中年胖漢，趁婆婆熟睡時偷走其背囊。

　　大批網民痛斥賊人是「衣冠禽獸」：「一千五百元係婆婆所有，點解仲要偷佢啲嘢！」

　　警方把案件列盜竊處理，暫無人被捕。

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