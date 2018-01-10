﻿﻿鄭若驊夫妻兩獨立屋﻿ ﻿證僭建約165方﻿米

律政司司長鄭若驊及其丈夫、資深工程師潘樂陶位於屯門的兩幢毗鄰獨立屋被揭發有懷疑僭建物，屋宇署昨派員巡查後證實，兩屋有多項跟圖則不符的僭建物，總面積約一百六十五平方米。特首林鄭月娥指，鄭若驊沒有隱瞞事件，只是警覺性及政治敏感度不足，強調鄭仍是律政司司長非常理想的人選。



屋宇署昨晨派員到涉事的海詩別墅三號及四號獨立屋調查搜證，高級屋宇測量師梁志添視察後表示，經初步評估後發現有僭建物及跟圖則不符的建築情況。其中鄭若驊持有的四號屋涉四項僭建，包括天台屋、地下樓層有外牆擴建物、車房對出加建有玻璃簷篷；另發現高二點五米、面積達五十平方米的地庫。



林鄭強調司長理想人選



至於潘樂陶名下的三號屋亦有類似違規情況，另在花園僭建水池、地庫樓底較四號屋的地庫高一米，但兩者並不相連。梁志添指，署方從未收過任何有關改動或加建申請，過去十年亦未接獲僭建舉報，將繼續跟進並依法採取適當行動。



特首林鄭月娥昨首度回應事件，指鄭若驊在事發後已即時向她報告，完全不存在隱瞞，相信鄭可能警覺性及政治敏感度不足，望公眾給予鄭時間和空間處理。林鄭形容，鄭放棄非常成功的私人執業加入「熱廚房」是犧牲，由她應邀出任司長到提名的時間非常緊湊，其間處理各項事務為鄭帶來壓力，望大眾理解。



潘樂陶稱安排不周道歉



至於為鄭若驊夫婦證婚的運輸及房屋局局長陳帆則承認，曾到訪潘住所兩、三次，但主要跟對方「傾吓計」，強調過程中無留意、無知悉，亦無討論到有關僭建問題。



潘樂陶昨發表聲明指，由於工作節奏特別緊張，在一二年十月以現狀購入涉事獨立屋時，未就有否僭建物徵詢專業人士意見，承認安排未夠周全，表示遺憾與抱歉，強調會全力配合署方調查，並會盡快適當還原及進行所有修正。律政司發言人亦指，會配合調查並盡快改正。



