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﻿科大蟬聯港最佳學府

2018-01-10 列印
　　香港科技大學再度榮登本港最佳大學榜首！香港專業教育網委託港大民意研究計劃去年五月調查市民對八所資助大學及公開大學和樹仁大學的評價，訪問一千二百六十名市民。結果發現，科大繼續蟬聯榜首位置，其次是香港中文大學及香港大學，結果與一六年的同類調查一樣。

　　調查又顯示，本港僱主最願意聘請的大學畢業生首位亦屬科大，排名較一六年的第三位上升，其次是前年分列第一及第二位的中大與香港理工大學。另調查亦有為各大學校長民意排名，排首位的是剛卸任的中大前校長沈祖堯、其次是科大校長陳繁昌，第三是港大前校長馬斐森。

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