  • 2018年1月10日 星期三
  • 15º
  • 45%
熱門： 女童虐斃酒店偷拍陳嘉倩洗黑錢西鐵

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升106點

2018-01-10 列印
　　美國周二股市中段大幅向好，杜指報二五三八九點，升一百零六點；納指則報七一七○點，升十三點。滙控美國預託證券價格中段見八十一點四九港元，升零點五四港元；騰訊則見四百四十五點七五港元，升一點九五港元。紐約期金中段報每盎司一千三百一十二點五美元，跌七點九美元；紐約期油則報每桶六十二點三二美元，升零點五九美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd