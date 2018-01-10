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﻿反黑突擊賓館 檢牛肉刀毒品

2018-01-10 列印
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　　旺角一間賓館疑遭歹徒利用作武器庫及毒品分銷中心，警方根據線報展開反黑行動，突擊掩至賓館，在兩個房間內檢獲一批牛肉刀（見圖）及毒品，當場拘捕五名男女，並將疑人及證物帶署調查。

五男女被捕

　　旺角警區反黑組人員接獲線報，懷疑有黑幫租用賓館房間作掩飾作非法活動，深入調查後，前晚近十時進行反三合會行動，搜查砵蘭街一間賓館，在一房間的浴室天花檢獲三把牛肉刀，房間內一名三十七歲本地男子涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

　　探員同時搜查賓館另一個房間，檢獲重約十一克，市值約五千元冰毒，調查後房間內兩名男子及兩名女子（三十四至三十九歲），涉嫌販毒當場被捕。警方相信被捕男女租用房間掩飾作為毒品分銷中心，事後將被捕男女，連同檢獲利刀及毒品等證物一併帶署扣查。　
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