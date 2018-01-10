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﻿張秀賢取車途中遭兩南亞漢毆打

2018-01-10 列印
■張秀賢遇襲受傷送院。
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　　中大前學生會長張秀賢，前晚深夜晚膳後往取回私家車途中，遭兩名南亞漢趨近推倒地上後揮拳毆打及用傘襲擊，兇徒傷人後逃去。事主報警後獲送院，聲稱不明原因，並向警員透露早前曾接獲刀片信件。警方重案組已接手調查。

  遇襲受傷男子張秀賢（二十三歲），是中大前學生會會長及前學聯常委。他稱前午曾接獲一封信件，打開後發現內有刀片，但未知何人寄來。及至前晚十一時許，他晚膳後離開餐廳往取回私家車途至積富街時，兩名年約三十至四十歲，黑皮膚的南亞漢迎面趨近。

        張稱，當時他欲避開對方，但雙方接近時，兩名兇徒即將他推倒上，然後拳打腳踢及用雨傘襲擊他。兩兇徒傷人後逃去後，事主報警，右手及腳部受傷，警員到場將傷者送院治療，案件列襲擊及刑事恐嚇，沙田警區重案組接手調查。

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