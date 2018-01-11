﻿史上最高彩金 全城瘋狂 六合彩今攪珠

人人有個「橫財夢」，踏入新一年，發達機會在眼前！過去八期的六合彩皆無人中頭獎，今晚攪珠的最新一期頭獎獎金累積高達一億一千萬，如有超級幸運兒一注獨中，將打破歷來派彩獎金最高的紀錄。近日全城掀起投注熱潮，昨晚多個投注站大排長龍。有人研究馬會統計的幸運號碼，精挑細選六個心水號碼。堪輿學家建議市民，宜在中午前後去南面的投注站買彩票。



新年伊始，過去八期六合彩均無人中頭獎，馬會撥出近九千萬元金多寶，令今期六合彩頭獎獎金達一億一千萬元，截至今晨一時投注額超過一億六千萬元。如結果一注獨中，將打破一三年派頭獎九千多萬的紀錄，成為歷來最高派彩金額。



若有幸運兒獨中一億一千萬元頭獎，以現時太古城一個單位逾一千萬計，一億一千萬元約可買下十個單位。騰訊控股（700）昨天收市每股四百四十元四角，以一手一百股計，一注中幸運兒如「瞓身」入股，可取得近二千五百手。



紅波攪出最多



近日各區投注站人頭湧湧，不少人抱著刀仔鋸大樹心態，祈求一朝富貴。今期六合彩將於今晚九時十五分截止售票，九時半攪珠，相信不少人今天會到投注站最後衝刺。



根據馬會資料，自○二年增至四十九個攪珠號碼後，至今十號及四十九號是攪出次數最多的號碼，分別有三百六十七及三百六十三次。其次依序為九、二十二及十七號。至於顏色方面，攪出最多的是紅色波，有五千五百多次，其次是綠色波，最少是藍色波。



至於最幸運投注站，中環士丹利街仍為中頭獎次數最多的投注站，達四十五次；而新界區的幸運投注站，則屬屯門市廣場，有三十八次；九龍區觀塘廣場及尖沙咀漢口道兩處均有三十六次中頭獎。惟北角馬寶道投注站亦不能忽視，一一年印度裔港人阿星（Singh Jagpal）在上址買六合彩，結果中頭獎四千四百多萬元。



今財位南方 利香港仔紅磡落注



堪輿學家麥玲玲（圖）表示，今日財神位處南方，市民宜往南面的投注站試運，如香港仔、紅磡、淺水灣等地方，並宜在上午九時至下午一時間購買。她指，今日綠色較旺，市民可以帶綠色物品或衣物外出。她提醒今日沖雞，屬雞的市民可嘗試買冷門號碼；如屬豬、羊，則可買熱門號碼。