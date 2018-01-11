﻿不甘億元機會吹走 男子拾彩票墮渠

為了一張彩票，男子跌落坑渠。一名中年漢昨天在元朗投注站買六合彩後離開，突然強風吹來，將其手中彩票吹走，飄落對開一條乾涸明渠中。由於今期獨中頭獎派彩逾億元，他冒險爬落明渠，想拾回一個希望，卻失足墮下四米下的渠內，途人見狀報警，將他救起送院。



現場為鐘聲徑青山公路馬會投注站外，昨午十二時許，一名中年男子在該投注站購買六合彩彩票後高興地離開。當他步出門外，突然一陣強風，其手中一張彩票脫手吹走，並飄落投注站對開一條約四米深乾涸的明渠內。



由於頭獎獨中會成為億元富翁，男事主不顧危險，攀過鐵欄欲爬落明渠底撿回彩票，卻失足墮渠，雖然能拾回彩票，卻付出代價，其腳部受傷不能爬回路面，惟有坐在渠內。有好心途人見狀報警，傷者獲救及送院治療。其間有人將其跌傷的情景拍下，照片上載互聯網。



