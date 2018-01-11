﻿獨留三歲女在家 母激動咬傷兩警員

長沙灣蘇屋邨一名三歲女童，拿起母親遺在家中手機玩耍時意外致電回幼稚園，遭校方揭發她被獨留在家報警。警員到場以涉嫌虐兒拘捕女童剛回家母親時，母親情緒激動咬傷兩警員，但被制服。



被母獨留在家三歲女童姓李，與姓肖（四十歲）母親同住蘇屋邨牡丹樓一單位。消息稱，其丈夫去年九月疑與她感情生變離家出走。女童最近亦沒有返幼兒園上學。



昨晨九時，肖婦聲稱往購物獨留女兒在家，其間校方致電找肖婦查詢，但她卻遺下手機在家沒法接聽。一小時後，女童拿起母親手機玩耍時撳了回撥按鈕致電回學校，一名女教師接聞女童稱被獨留在家及很驚，恐她有意外報警。警員及消防員到場，肖婦剛返家及知道闖禍，警員欲將她拘捕時，她突然情緒激動咬傷兩名警員但仍被制服，涉嫌虐兒及襲警被捕，事後與女兒及受傷兩名警員獲送院治療。



