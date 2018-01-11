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﻿美股中段跌36點

2018-01-11 列印
　　美國周三股市中段偏軟，杜指報二五三四八點，跌三十六點；納指則報七一三一點，跌三十一點。滙控見八十四點四八港元，升二點三八港元；騰訊則見四百三十七點二港元，跌三點二港元。紐約期金中段報每盎司一千三百一十八點九美元，升五點二美元。
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