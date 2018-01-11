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﻿系統受晶片影響 蘋果推iOS 11.2.2正式版更新

2018-01-11 列印
　　全球三大處理器廠商英特爾（Intel）、超微半導體（AMD）及安謀控股（ARM）近年生產的晶片，被揭發存在「Meltdown」和「Spectre」嚴重安全漏洞，有機會令原受保護的核心記憶體資料外洩。若黑客成功利用漏洞，透過瀏覽器上運作的JavaScript程式，或公用雲端上的惡意程式軟件，可竊取核心記憶體內的數據，例如密碼、登入資訊、暫存檔案等。蘋果公司上周四宣佈，旗下所有Mac及iOS系統均受到影響，已推出iOS 11.2.2正式版更新，建議所有用戶安裝。

　　香港電腦保安事故協調中心高級顧問梁兆昌表示，雖然兩個漏洞問題嚴重，但亦不容易作攻擊，毋須過份擔心。

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