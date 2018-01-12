﻿社工報警 母親被捕 赤裸困屎尿劏房 小姊弟受虐

繼五歲女童「臨臨」遭父母虐殺後，本港連日來再揭多宗懷疑虐兒個案。昨午兩名社工往旺角探望一對曠課甚久的小姊弟，惟母親一直拒絕讓兩人進屋，社工報警，警方到場破門而入，屋內屎尿滿地，惡臭薰天，男童在寒冷天氣下全身赤裸，警方遂拘捕母親。



疑受虐一對小姊弟分別八歲及四歲，與三十一歲母親同住南頭街五號一個面積約一百五十平方呎劏房單位，劏房分作房間及客廳，房間有一張碌架牀。據悉，八歲女童就讀小三，其四歲胞弟則讀幼稚園K1，女童本月二日開始曠課，其弟則去年十二月七日開始曠課，但之前兩姊弟上學都是間斷性上課，屋內養有一隻唐狗。



長期曠課



早前小姊弟就讀學校發現他們沒有上學一段日子，遂通知社工。社工昨午四時許到訪時，女戶主拒絕開門，社工多番拍門，女事主仍不開門，社工憂心小姊弟安危，恐臨臨慘劇重演，於是報警求助。



警員到場時女戶主開門，警員入屋調查發現屋內環境惡劣，地上有排泄物，其中四歲男童在寒冷天氣下赤裸，遂以涉嫌虐兒將母親拘捕。



警方憑肉眼觀察，小姊弟及女戶主身上都無傷痕，事後將一家三口送院檢驗。警方稱高度關注案件，將繼續與社署及校方緊密聯繫，希望了解該家庭的多些背景及幫助他們。警方稱，現場房和廳地下都有排泄物、廢紙及潮濕，小姊弟體形正常，懷疑排泄物屬於戶主飼養的狗隻留下。現仍調查女戶主是否與丈夫分居。



社署發言人表示，涉事家庭是非政府機構跟進個案，該兩名兒童及母親已送院接受檢查，社工會因應兩人情況，聯同醫生及專業人士制訂合適的福利計劃，以及為該家庭的福利需要提供支援。