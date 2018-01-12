﻿港鐵致歉稱會徹查 萬人逼爆東鐵大癱瘓 停兩小時 乘客犯險 開門行落軌

港鐵又跪低，數以萬計乘客受阻！東鐵線昨早繁忙時段訊號系統不暢順，職員重啟無效，列車服務一度停頓，整條東鐵線癱瘓兩個多小時。停駛期間，十多班列車停於車站之間，乘客苦候，有人鼓譟，自行打開車門沿路軌離開，各月台內外亦人頭湧湧。不少趕時間的市民急截的士，亦有大批人等候接駁巴士，但班次不足，有人因插隊問題鼓譟，警員奉召到場維持秩序。故障歷時兩個多小時，列車服務才陸續恢復正常。港鐵向公眾致歉，稱會深入調查事故原因。



事發昨早九時許，東鐵線突然發生訊號故障，全線暫停。當時有十四班行駛中的列車，突停於車站與車站之間，大批乘客被困車廂，苦等近一小時後，火炭至大學站及粉嶺站附近兩列列車上均有乘客自行打開車門，沿路軌離開。另有列車停在大圍與九龍塘站間的隧道中，最後要倒退返回車站。三班直通車亦受阻延，不少乘客臨時辦理退票手續，滯留車站。



另多部列車由港鐵職員安排陸離駛入車站，再讓乘客離開，多個月台逼爆，部份乘客轉搭港鐵接駁巴士離開，班次不足，有大批市民「打蛇餅」等候，警員到場維持秩序。事故其間，有乘客感到不適，由救護車送院。



爭搭接駁巴 乘客被推跌



在九龍塘站外排隊的吳先生指，大量乘客爭先恐後上接駁巴士，部份人插隊，有兩三名男女被逼至跌倒，幸沒受傷。他指現場人數太多，認為港鐵沒派足夠職員維持秩序。



就讀中一的許同學，今早剛考完試打算乘東鐵回家休息，碰上故障，唯有轉搭巴士，卻等了逾一小時，形容現場情況頗為混亂。



至昨早約十一半，東鐵線服務始陸續恢復正常。港鐵車務營運總監李聖基其後交代事件，事發時職員發現東鐵線訊號系統的伺服器運作不暢順，嘗試重啟不果。由於預計工作需時，為審慎起見，東鐵決定全線暫停列車服務，並用後備系統代為應對。



他就事件對乘客不便致歉，同時感謝乘客的體諒及合作，強調晚上收車後會深入調查。對於有列車停在月台卻沒有開門讓乘客下車，李同意時間上配合欠佳，承認有改善空間。惟他指出列車當時的空調、燈光及廣播系統運作正常，認為乘客為安全計，不應自行打開車門離車。